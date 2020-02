EU zet zich schrap voor moeilijke onderhandelingen over handelsrelaties met Britten na Brexit

Ministers van de 27 EU-lidstaten zijn dinsdag in Brussel neergestreken om het licht op groen te zetten voor de zwaarwichtige onderhandelingen met de Britse regering over de toekomstige handelsrelaties. Eén van de belangrijkste Europese bekommernissen: vermijden dat de Britten aan deloyale concurrentie gaan doen op het vasteland. “Er mag geen sociale of milieudumping zijn”, waarschuwde de Duitse minister Michael Roth.