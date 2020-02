Vier Limburgse organisaties die personen met een verstandelijke beperking begeleiden en opvangen hebben de handen in elkaar geslagen. Het Roer, De Borggraaf, Tevona en Ter Engelen fuseren tot Covida. Het gaat om 1.200 gasten en 900 medewerkers. De fusie is een optimalisatie in de verzorgingssector die financieel onder druk staat.