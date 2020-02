Aftermovie van Aalst Carnaval overspoeld met negatieve reacties: “Antisemitisch varken”

Aalst -

Een aftermovie over Aalst Carnaval op de Facebookpagina van Christoph D’Haese (N-VA) krijgt honderden negatieve commentaren. Daarin wordt de burgemeester vergeleken met een “antisemitisch varken” en wordt hem een gebrek aan inlevingsvermogen verweten. De Oost-Vlaamse stad heeft zondag in binnen- en buitenland kritiek gekregen nadat in een stoet opnieuw joodse karikaturen waren opgedoken.