Opvallende gast op de modeweek in Milaan: het hondje van Orlando Bloom

Orlando Bloom kwam naar de modeweek in Milaan met een bijzondere metgezel: zijn hondje Mighty. Het diertje ging zelfs mee naar een modeshow en mocht met zijn baasje mee poseren op de rode loper bij Hugo Boss.

Van zijn verloofde Katy Perry was geen spoor te bekennen aan de arm van Orlando Bloom op de rode loper voor de modeshow van Hugo Boss in Milaan. Wel had de 43-jarige acteur zijn hondje Mighty meegebracht. Het bruine hondje paste ook nog eens perfect bij zijn beige maatpak en bleek dus het ideale accessoire van de avond te zijn.

Bloom adopteerde Mighty in 2017 en de twee zijn sindsdien onafscheidelijk. Op bijna elke paparazzofoto zijn ze samen te zien en ook de Instagrampagina van de acteur is voornamelijk aan Mighty gewijd. Ook Katy Perry heeft trouwens met haar poedel Nugget altijd een hond aan haar zijde.