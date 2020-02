Adam Yates triomfeert op Jebel Hafeet, Victor Campenaerts probeert indruk te maken in UAE Tour

Adam Yates (27) heeft een optie genomen op de eindzege in de UAE Tour. De Brit van Mitchelton-Scott reed op de klim naar Jebel Hafeet indrukwekkend ver weg van zijn grootste tegenstander Tadej Pogacar. Overmorgen komen de renners opnieuw naar de Jebel Hafeet maar Yates lijkt nu al zeker van de eindwinst.

De eerste echte bergrit in deze UAE Tour werd aanvankelijk gekleurd door een kwartet met daarbij maar liefst drie landgenoten. Opnieuw Victor Campenaerts, Stijn Steels en Jasper De Buyst kozen in het gezelschap van de Italiaan Marengo voor de vlucht vooruit. Vooral Campenaerts lijkt met het oog op de Olympische Spelen alle moeite van de wereld te doen om te bewijzen dat hij veel meer is dan een tijdrijder, Steels en De Buyst zijn vooral calorietjes aan het verbruiken met het oog op de voorjaarsklassiekers.

Aan de voet van de slotklim was het viertal eraan voor de moeite, al ging een bewonderenswaardige Campenaerts nog een flink eind mee. Ook Stef Crass (Lotto-Soudal) volgde opvallend lang de uitgedunde groep van de favorieten. De eerste serieuze aanval kwam van de Spanjaard De La Parte (CCC), Kudus reageerde. Maar het werd pas serieus toen Adam Yates versnelde. Hij kreeg Lutsenko en de Fransman Gaudu in zijn wiel. Vooraan liet Yates zijn gezellen in de steek, vanuit de achtervolgende groep probeerde Pogacar de sprong naar voren te wagen. De Sloveen kwam al snel bij Gaudu en Lutsenko en liet het duo al snel in de steek. Kon hij de oversteek naar Yates maken?

Neen dus! Yates reed beetje bij beetje weg van de jonge Sloveen en fietste solo naar zijn eerste zege van het seizoen, voor Pogacar en Lutsenko. Pogacar moet al meer dan een minuut goedmaken op Yates en lijkt nu al voor een schier onmogelijke opdracht te staan in de ronde van het land van zijn hoofdsponsor.