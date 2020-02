Clown Tito speelt zijn neus kwijt in basisschool GoBiLijn

Bilzen - In basisschool GoBiLijn Bilzen werd het thema carnaval afgesloten met een toneelstukje over clown Tito, gespeeld door de juf Carine van de eerste kleuterklas. Het toneelstuk kwam tot stand naar aanleiding van de uitwerking van het prentenboek 'Hoe Tito zijn neus kwijtspeelde'.

Clown Tito deed allerlei leuke kunstjes zoals steppen, een koprol, over de evenwichtsbalk lopen, springen op de springbal en nog zoveel meer. Dit lukte hem allemaal heel goed, totdat hij plots tijdens het ballennummer zijn rode neus kwijt was. Hij probeerde al de kunstjes opnieuw. Maar helaas, zonder neus lukte het niet. Hij ging naar de neuzenwinkel, maar ook daar kon hij de juiste neus niet vinden. Tijdens een nieuwe poging van het ballennummer was zijn neus plots terug en kon hij alle kunstjes weer tot een goed einde brengen. De kleuters (en de juffen) lagen krom van het lachen en waren klaar voor het echte carnavalsfeest.

Meer foto’s zijn te bekijken op de facebookpagina van Gobilijn.