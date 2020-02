Kleine wetenschappers in basisschool GoBiLijn

Bilzen - Op maandag 17 februari brachten de kleuters van basisschool GoBiLijn een bezoekje aan de hogeschool PXL in Hasselt voor 'Technopolis on tour'. Daar konden ze genieten van een wetenschappelijke show met vele experimenten en trucjes op kindermaat.

De kleuters zagen er hoe ‘olifantentandpasta’ gemaakt werd, ze gingen met heel veel kleuters samen op ballonnen staan, zongen een liedje om de hik te doen verdwijnen, zagen hoe blauwe limonade met heel veel spektakel veranderde in gele en nog zoveel meer verrassende en interessante trucjes. Zo werd Technopolis on tour was een leerrijke ervaring.

Alle fotos zijn te zien op de Facebookpagina van Gobilijn.