In de paardenkliniek Equitom van Tom Mariën werd een prematuur veulentje binnen gebracht. De merrie is overleden en daarom zoeken ze een pleegmerrie voor het veulentje.

“Het veulen was veel te zwak, kon niet rechtstaan, had geen zuigreflex. De internisten hebben er dag en nacht aan gewerkt en nu is de tijd rijp om een pleegmerrie te zoeken”, zegt Tom Mariën van paardenkliniek ...