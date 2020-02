De vroegere president van Egypte Hosni Moebarak is op 91-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn schoonbroer, generaal Mounir Thabet, aan AFP bevestigd.

Moebarak moest in 2011 aftreden als president, nadat massaal protest was uitgebroken tijdens de Arabische Lente. Hij regeerde Egypte drie decennia lang met de harde hand en was zo een van de langstzittende ...