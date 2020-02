OPROEP. Mag jij jouw verjaardag met koning Filip vieren?

Op 15 april wordt koning Filip zestig. Om die mijlpaal te vieren, zocht hij honderd landgenoten die op dezelfde dag zijn geboren.

OPROEP. Ben jij of ken jij een Limburger die aanwezig zal zijn op het feestje van de koning? Laat het ons dan hier weten!

Geboren op 15 april 1960? Dan wordt u samen met koning Filip binnenkort zestig. Die geeft ter gelegenheid daarvan een feestje bij hem thuis, op het kasteeldomein van Laken. De eerste honderd mensen die mailden, kregen een officiële invitatie van koning Filip en koningin Mathilde en mogen hun partner meenemen. Na een uur was het feestje al volzet.

Het feestje zelf wordt wel pas op zaterdagnamiddag 16 mei georganiseerd. Voor die vertraging zijn goede redenen. De koning wil zo de drukte in de koninklijke serres vermijden en hij is überhaupt niet thuis. Hij is namelijk met koning Mathilde uitgenodigd op een galadiner voor de tachtigste verjaardag van de Deense koningin Margrethe.

bekijk ook

Vorig jaar vierde koning Filip zijn verjaardag samen met Philippe Geubels