Einde van een tijdperk: NMBS kiest nieuwe naam voor GoPass

De NMBS wijzigt in de loop van de maand maart de namen van de meeste van haar producten. “Om haar productgamma voor de klant nog duidelijker en transparanter te maken”, klinkt het. De wijzigingen moeten ervoor zorgen dat de namen steeds verwijzen naar de productkenmerken, “zodat de klant telkens het product aanschaft dat het meest aangepast is aan zijn of haar behoeften”.