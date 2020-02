Maaseik -

Saïda El Mimouni, een IS-strijdster, is dinsdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar. De vrouw is de echtgenote van het Maaseikse Sharia4Belgium-lid Rachid Iba en vertrok in maart 2013 naar Syrië. Ze sloot zich er, net als haar echtgenoot, aan bij terreurgroep IS.