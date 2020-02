Dimitri Verhulst beschuldigd van verkrachting: “Overwoog om me van kant te maken”

Openhartig vertelt Dimitri Verhulst in een interview met Humo - naar aanleiding van de publicatie van zijn nieuwste boek ‘Onze verslaggever in de leegte’ - over zijn verslavingen. Aan drank, sigaretten en cocaïne. Omdat hij bezweek onder de druk van een beschuldiging van verkrachting in Zweden, vertelt de auteur nu.