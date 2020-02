De Block: “Kans dat virus België bereikt is reëel, maar geen reden tot paniek”

Het heeft geen enkele zin om te beginnen panikeren over de eventuele verspreiding van het coronavirus in ons land en bijvoorbeeld aan het hamsteren te slaan. Dat benadrukt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). De minister wijst er op dat de autoriteiten de situatie permanent monitoren. Mocht het tot besmettingen in ons land komen, dan kunnen alle stappen worden genomen, zoals een dorp onder quarantaine plaatsen.