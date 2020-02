Kwart bruggen “te weinig gecontroleerd” door besparingen

Door besparingen bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zijn er minder controles van de Vlaamse bruggen. Dat zegt Vlaams parlementslid Hannes Anaf (SP.A) in Gazet van Antwerpen. “Tot voor kort moesten bruggen minstens om de drie jaar worden geïnspecteerd. Uit cijfers van AWV blijkt dat in de provincie ­Antwerpen dat bij 41,5 procent van de bruggen niet wordt gehaald en het dus langer duurt voor er een controle is.” Het Vlaams gemiddelde is 26 procent.