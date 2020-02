Al jaren onderbemand, en nu stapt ook het hoofd van de Computer Crime Unit op

ICT-criminaliteit zit fors in de lift. Het aantal registraties ervan steeg van 24.774 in 2008 tot 45.250 in 2017. Maar Computer Crime Unit van de federale politie (FCCU) is al jaren onderbemand. Om een normale werking te verzekeren, heeft de eenheid 44 leden nodig. Vandaag zijn er slechts 20 mensen aan de slag. En nu heeft ook het diensthoofd van de FCCU, Walter Coenraets, de deur achter zich dichtgetrokken, om aan de slag te gaan als korpschef van de lokale politiezone Balen-Dessel-Mol.