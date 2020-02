Ouders van Elke Wevers: “We weten wie onze dochter heeft vermoord”

Maaseik / Hasselt -

In Humo staat vandaag een opmerkelijk interview met de ouders van Elke Wevers, die in december 2010 spoorloos verdween. Vader Wevers beweert in het artikel dat hij weet wie zijn dochter heeft vermoord, maar dat het gerecht weigert hem te pakken. De man in kwestie is een zelfstandige handarbeider die verhoord is door het gerecht, maar nooit in verdenking is gesteld.