De Europese Commissie is niet te spreken over de taferelen op Aalst Carnaval van afgelopen weekend. “We verzetten ons tegen elke vorm van antisemitisme en deze vertoning is niet te vereenzelvigen met de waarden en normen waarop de EU is gebouwd”, reageerde een woordvoerder maandag. Tot een officiële berisping van de Belgische regering komt het voorlopig niet. “Het is aan de nationale autoriteiten zelf om op te treden”, klinkt het.