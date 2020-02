In Brussel is maandagochtend een man opgepakt die op sociale media zou opgeroepen hebben om Michel Lelièvre, de recent vrijgelaten handlanger van Marc Dutroux, aan te vallen. Dat meldt het Brusselse parket.

De man, geboren in 1988, wordt momenteel verhoord door de politie. Maandagnamiddag om 16.30 uur zal het Brusselse parket meer uitleg geven over het onderzoek en de arrestatie, op een persconferentie in ...