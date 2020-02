Een Duitse man heeft aan de Duits-Oostenrijkse grens een bosbrand veroorzaakt toen hij tijdens een wandeltocht zijn uitwerpselen in brand stak. Dat meldt de politie in beide landen. Een zeventigtal brandweerlieden moest naar het moeilijk te bereiken stuk bos trekken om het vuur te blussen.

De 32-jarige man was aan het wandelen in de buurt van de stad Pinswang, in de Oostenrijkse provincie Tirol. Hij wilde zijn uitwerpselen verbranden, “maar ...