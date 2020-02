Oostenrijk opent grens weer na vrees voor coronabesmettingen, Italië gaat in crisismodus

Het treinverkeer tussen Oostenrijk en Italië is zondagavond opnieuw opgestart, nadat twee vrouwen met symptomen van het coronavirus negatief testten. In Italië blijven echter wel draconische maatregelen van kracht, nu het land het hoogste aantal besmettingen in Europa telt. Ook in Groot-Brittannië, Iran en Zuid-Korea worden nieuwe gevallen gerapporteerd, terwijl de dodentol in China blijft oplopen.