Italië neemt maatregelen om eerste Europese uitbraak coronavirus in te perken

De sluimerende angst voor het coronavirus in het noorden van Italië is het voorbije weekend omgeslagen in paniek. In een paar dagen tijd is het aantal besmettingen van 3 naar meer dan 150 gegaan en 3 mensen kwamen om het leven. Uit vrees voor meer besmettingen werden dan ook draconische maatregelen afgekondigd. Voetbalwedstrijden werden afgelast, scholen, winkels en bedrijven bleven toe en de politie en het leger controleren de toegangswegen zodat niemand de elf geïsoleerde dorpen binnen of buiten kan.