Coronavirus ontregelt Italië: drone filmt spooksteden

Lege straten, dichte winkels en bange inwoners: het openbare leven ligt compleet stil in het noorden Italië. Premier Giuseppe Conte heeft zaterdag drastische maatregelen aangekondigd om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Het aantal besmettingen van het coronavirus in Italië is op enkele dagen tijd spectaculair gestegen. Er is sprake van ‘de grootste uitbraak van het virus buiten Azië’. Intussen is er sprake van meer dan 132 besmettingen. In het noorden van het land te stoppen zijn enkele zwaar getroffen steden van de buitenwereld afgesloten. Tienduizenden mensen moeten er binnen blijven en kunnen geen kant meer op.