Derde persoon met coronavirus overleden in Italië: reisadvies aangepast

In Italië is er een derde patiënt besmet met het coronavirus overleden. Het aantal besmettingen van het coronavirus in Italië is op enkele dagen tijd ook spectaculair gestegen. Er is sprake van ‘de grootste uitbraak van het virus buiten Azië’. Intussen is er sprake van meer dan 132 besmettingen. In het noorden van het land te stoppen zijn enkele zwaar getroffen steden van de buitenwereld afgesloten. Tienduizenden mensen moeten er binnen blijven en kunnen geen kant meer op. In de rest van het land gaan voetbalwedstrijden niet door, modeshows van de modeweek in Milaan vinden plaats achter gesloten deuren en in Venetië is het carnaval afgelast.