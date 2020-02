Peltenaar Raf Simons wordt creatief directeur van Prada

Pelt -

Na maanden van speculatie is er eindelijk duidelijkheid over de toekomst van modeontwerper Raf Simons: de Belg wordt creatief directeur van Prada. Hij vervoegt Miuccia Prada in die functie. Ze zullen dezelfde bevoegdheden hebben en samen beslissingen nemen, maakten ze zondag bekend op een persconferentie.