Minstens acht doden in Turkije na aardbeving in grensregio met Iran

Bij een aardbeving in regio rond Van, een stad in het oosten van Turkije, zijn minstens acht mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Turkse binnenlandminister Suleyman Soylu zondag. De aardbeving trof het Turks-Iraanse grensgebied. De beving had volgens het Europees-Mediterrane Seismologisch Centrum een magnitude van 5,7.