Aalst carnaval met een uur uitgesteld en extra veiligheidsmaatregelen

Het belooft een turbulente editie te worden van Aalst Carnaval, en niet alleen door de storm die vandaag weer over ons land trekt. Na de heisa over de joodse poppen en het vermeende antisemitisme in de stoet van vorig jaar, zijn de ogen van de hele wereld vandaag gericht op de stad van burgemeester Christophe D’Haese (N-VA).