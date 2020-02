Onbekenden hebben zaterdag het vuur geopend op het raam van een shishabar in de zuidwestelijke Duitse stad Stuttgart. Dat zei een woordvoerder van de politie zaterdagavond. Niemand raakte gewond bij het incident.

Een medewerker merkte de schade zaterdagmiddag op. Wanneer het raam beschadigd werd, is onduidelijk. Volgens de politie was er niemand in het gebouw op het moment van het misdrijf.

De dader of daders schoten ...