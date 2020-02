Auschwitz-museum boos op bol.com en Amazon om aanbod naziboeken

Het Auschwitz Memorial doet een dringende oproep aan Bol.com en Amazon om meteen te stoppen met de verkoop van “antisemitische boeken”. Dat meldt de Nederlandse krant Algemeen Dagblad (AD). Omstreden boeken van auteurs zoals oorlogsmisdadigers Heinrich Himmler en Julius Streicher worden verkocht in de webshop van de bedrijven. Bol.com heeft begrip voor de oproep en begrijpt het sentiment, maar laat weten de boeken niet uit de verkoop te halen.

Bol.com heeft uit voorzorg een disclaimer op de site geplaatst. “Bol.com verkoopt miljoenen boeken. Als bol.com staan we niet achter alle boeken, in het bijzonder als ze schadelijk zijn of mensen kwetsen ...