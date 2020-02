Zeldzame Ferrari van 1,1 miljoen euro gaat in vlammen op

Een zeldzame en dus peperdure Ferrari F40 is compleet in vlammen opgegaan in Monte Carlo. De Ferrari – waarvan er eind jaren tachtig, begin jaren negentig maar 1.311 werden gemaakt – schoot plots in brand. Omstanders konden enkel toekijken terwijl de bolide wegsmolt en een dikke, zwarte rookwolk de blauwe hemel instuurde. Al doet één persoon nog een dappere – maar nutteloze – poging om de Ferrari met een tuinslang te besproeien. Het is niet duidelijk hoe de vlammen ontstonden in de auto die een slordige 1,1 miljoen euro kost. Er vielen geen gewonden.