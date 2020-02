Marc Van Ranst na Europese corona-doden: “Sprake van een pandemie, we moeten versnelling hoger schakelen”

Na twee Europese corona-doden op één dag waarschuwt viroloog Marc Van Ranst dat het coronavirus intussen zo wijdverspreid is, dat we kunnen spreken van een pandemie. “We zitten in Europa met besmettingen die geen link hebben met de Chinese besmettingshaard. Dat is zeer zorgwekkend. Er is lokale verspreiding in alle werelddelen. We moeten wereldwijd voorbereidingen treffen.”