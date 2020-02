De Britse autoriteiten vervolgen een dakloze man voor de steekpartij van donderdag in een moskee in Londen. De 29-jarige Daniel Horton wordt verdacht van zware mishandeling en het bezit van een illegaal mes.

Horton stak in de moskee de muezzin neer, die gelovigen oproept te komen bidden. De man liet zich behandelen in een ziekenhuis en was vrijdag alweer in het gebedshuis. ...