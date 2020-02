Bernie Sanders op kop in aanloop naar voorverkiezing in Nevada, ongerustheid om technische problemen na Iowa

De Democraten in Nevada trekken zaterdag naar zaaltjes overal in de staat om er deel te nemen aan de caucus. Het wordt uiteraard uitkijken wie de winnaar wordt, maar de vraag rijst ook of Nevada er wel in slaagt om de verwerking van de resultaten goed te laten verlopen na het debacle in Iowa. Volgens de laatste peilingen zou Bernie Sanders het met een grote voorsprong halen in Nevada.