In Wallonië is hij alomtegenwoordig en zodra hij Nederlands spreekt, zal hij ongetwijfeld ook overal in Vlaanderen opduiken. Georges-Louis Bouchez (33), de nieuwe hyperactieve voorzitter van MR, is opgegroeid in PS-bastion Bergen. “Ik ken de PS al heel mijn leven. Daarom dat ik ook al snel wist dat ze nooit samen met N-VA zouden besturen.”