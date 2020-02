Coaches in ‘The voice kids’ draaien niet voor achtjarige Jana: krijgen ‘kids’ wel een kans?

Alle kijkersharten veroverde de achtjarige Jana Velo in The voice kids , vrijdagavond op VTM. De jongste kandidate ooit wou de coaches overtuigen met haar eigen versie van Pina colada van K3. Helaas, geen enkele stoel draaide om. En Jana is lang niet de eerste ‘kid’ die de duimen moet leggen voor de ‘teens’.