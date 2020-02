Leuven plant tijdelijke noodwoningen in strijd tegen huisjesmelkers

Leuven -

De stad Leuven maakt werk van tijdelijke noodwoningen voor huurders die het slachtoffer werden van huisjesmelkers in de universiteitsstad. Het schepencollege plant de volgende weken 55 extra woongelegenheden. Die werden gevonden in het eigen patrimonium of bij partners zoals de KU Leuven of kloosters zoals de abdij van Keizersberg.