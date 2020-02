Drama in ‘Thuis’: Is dit het einde van een legendarisch personage?

Stond donderdag nog in het teken van het pas verloofde paartje Kobe en Paulien, dan was het vrijdagavond minder peis en vree in ‘Thuis’. Met name Marianne, het personage van actrice Leah Thys, kreeg het hard te verduren. Ze werd zwaar aangepakt door haar schoondochter Karin én werd op de koop toe aangereden. Overleeft ze die klap?