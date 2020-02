Toon Aerts mikt op zege in Oostmalle: “Nog laatste keer vol gas geven”

Met de Sluitingsprijs in Oostmalle van zondag valt het doek bijna over het seizoen in het veldrijden, in afwachting van de Cyclocross Masters van volgende woensdag in Waregem. Het parcours in Oostmalle omvat traditiegetrouw passages door het naaldbos en een zandbak. Vorig jaar ging de eindzege er naar de afscheidnemende Kevin Pauwels. Toon Aerts werd er tweede. Hij wil deze sluitingsprijs maar al te graag op zijn erelijst zetten.

“Ik wil in Oostmalle zeker nog iets laten zien. Die cross ligt me wel. Vorig jaar was ik zo dicht bij de zege, nu wil ik plaatsnemen op het hoogste schavotje. Bovendien vindt die wedstrijd niet zo ver van waar ik woon plaats. Ik mag er dan ook steevast een pak fans begroeten. Met hun steun lukt het me misschien wel om in Oostmalle te winnen”, meldt oud-Belgisch kampioen Toon Aerts.

Toon Aerts pakte dit seizoen de eindzege in de wereldbekerstand en won daarnaast nog eens in Boom, Zonhoven en de Hotondcross van Ronse. “Ik heb dit jaar misschien niet zoveel crossen gewonnen maar ik stond van de 30 wedstrijden die ik reed wel mooi 21 keer op het podium. Als je dan puur op het dagsucces afgaat was mijn seizoen niet zo goed, maar ik ben toch tevreden met de geleverde prestaties. Vergeet ook niet dat ik na mijn val in Namen met een blessure aan de ribben te kampen had. Die heeft me lang parten gespeeld. Net op de drukste periode in het veldrijden viel ik uit. Ik miste daarna een poos wedstrijdritme. Met wat meer geluk pak ik zeker nog een aantal zeges meer maar dat was dus niet het geval. Feit is dat ik in Oostmalle zeker nog een laatste keer vol gas wil geven”, besloot Toon Aerts.

De oud-Belgisch kampioen krijgt er tegenstand van onder andere huidig Belgisch kampioen Laurens Sweeck, Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout en de rest van de top van het veldrijden.

Bij de vrouwen ging de zege vorig jaar naar de Nederlandse Denise Betsema. Zij hield haar landgenote Annemarie Worst en Loes Sels achter haar. Betsema is er nu opnieuw bij net als Worst, Cant en Sels. Wereldkampioene Ceylin del Carmen Alvarado laat verstek gaan.