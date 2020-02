225 leerlingen maken kennis met hartreanimatie

De 11e Week van het Hartritme, een nationale sensibiliseringscampagne rond hartritmestoornissen van de Belgian Heart Rhythm Association, is in het Hasseltse Virga Jessecollege ingezet met een initiatiesessie reanimeren voor 225 laatstejaars. Ze kregen eerst een extra toelichting door Pieter Martens, cardioloog aan het Jessaziekenhuis.

”Ons doel is hen te sensibiliseren over het belang van een snelle reactie bij hartstilstand of ‘plotse dood’. Van de 10.000 burgers die dit drama jaarlijks meemaken, overleeft door een gebrek aan onmiddellijke ...