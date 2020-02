Virton-Beerschot nietig verklaard, Westerlo in beroep: opnieuw geharrewar in 1B

De wedstrijd tussen Virton en Beerschot wordt herspeeld op 2 maart, omdat de Geschillencommissie de klacht van Beerschot ontvankelijk en gegrond verklaard heeft. Beerschot krijgt zo haar gelijk na het controversiële doelpunt op vrije trap in Virton. Westerlo is dan weer niet akkoord: zij gaan de beslissing aanvechten omdat Beerschot een rechtstreekse concurrent voor de titel in de tweede periode is.