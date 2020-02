Zes jaar cel is het verdict voor een 55-jarige Bosniër die op klaarlichte dag zijn vrouw zeven messteken toediende in Tessenderlo. Als bij wonder overleefde de vrouw de aanslag. Intussen heeft het slachtoffer haar man zelfs vergeven waardoor ze geen schadevergoeding vroeg.

De moordpoging speelde zich op 27 juni vorig jaar rond 15 uur af in de Diesterstraat. Het koppel was al een tijdje uit elkaar en was al meermaals met elkaar in de clinch gegaan. De man aarzelde niet om ...