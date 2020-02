Vluchter Anthony Perez weerstaat peloton in eerste etappe Ronde van de Var

De Fransman Anthony Perez (Cofidis) is de eerste leider in de Ronde van de Var. Hij won vrijdag de openingsetappe na een vroege vlucht.

De Ronde van de Var, voluit de Tour Cycliste International des Alpes-Maritimes et du Var, mag dan wel in de schaduw staan van de rittenkoersen in de Algarve en Andalusië, maar toch kan de koers op een bijzonder aantrekkelijk deelnemersveld rekenen, met onder meer het Europese debuut voor Romain Bardet, titelverdediger Thibaut Pinot, en internationale rondetoppers Nairo Quintana en Richie Porte. Sep Vanmarcke is de bekendste Belg in het peloton.

Zij konden in de openingsetappe meteen proefdraaien voor Parijs-Nice, want de tocht van 186 kilometer tussen Le Cannet en Grasse, in het achterland van Cannes, trok over bekend klinkende klimmen als de Tanneron. Vier vluchters reden bijna de volledige rit aan de leiding: de Fransen Anthony Perez en Anthony Turgis, de Zuid-Afrikaan Reinardt Janse Van Rensburg en de Canadees Nigel Ellsay bleken ondanks de controle van Trek-Segafredo en Arkéa-Samsic een bedreiging voor ritwinst, met nog steeds vier minuten voorsprong op 25 kilometer van de streep.

En die kloof bleek te groot, want ondanks de steun van EF Pro Cycling en AG2R in het peloton bleven de twee Fransen in de vlucht net uit de greep van de achtervolgers. De 28-jarige Perez boekte zijn derde zege uit zijn carrière, Turgis werd tweede. De Australiër Michael Storer won op de slothelling de strijd voor de derde plaats voor Pinot. Arjen Livyns was de beste Belg op plaats 18.

Perez verdedigt zaterdag zijn leiderstrui in een etappe van 175 kilometer met aankomst bovenop de Col d’Èze.