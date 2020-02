De Beringse cafébaas Özkan Yildirim uit Ham had donderdag de dag van zijn leven. Een sportweddenschap van 5 euro leverde hem maar liefst 100.000 euro op. “Die ene goal van Arsenal maakt mij rijk.”

Nadat hij donderdag rond 21.30 uur de deuren van zijn café Ay Balam sloot, sprong Özkan Yildirim (37) nog even binnen bij de buren van Betcenter in de Stationstraat in Beringen-Mijn. Daar stonden op dit ...