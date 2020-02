Derde graad BS Atheneeke naar Malmedy

Tongeren - Van woensdag tot en met vrijdag was de derde graad op GWP in Malmedy. Een GWP is een geïntegreerde werkperiode. We werken vakoverschrijdend aan verschillende vaardigheden en kennis.

Gepakt en gezakt vertrokken de leerlingen woensdag met de bus vanuit Tongeren naar Malmedy.

Een eerste stop was het Circuit van Spa-Francorchamps. We kregen een rondleiding en mochten zelfs met de bus een tourtje maken op het circuit.

Aangekomen aan de jeugdherberg 'Auberge de Jeunesse de Malmedy' werden snel de kamers verkend en de spullen afgezet. Eventjes opfrissen en op naar een spelletje bowlen.

Tevens op het programma overleefden we een oriëntatietocht, een sessie muurklimmen en een bezoek aan het kasteel.

Voldaan, veel geleerd maar vooral moe arriveerden we vrijdag terug op school, klaar om in de vakantie uit te rusten!