Eeuwenoude forten, de begraafplaats van Jezus en holle rotsen: tips voor een reis naar Israël

Neem het vliegtuig in Brussel en geniet na vier uur vliegen van de eerste Israëlische zonnestralen op je huid. Want het land, dat grenst aan de Middellandse Zee, is niet alleen bekend omwille van zijn religieuze geschiedenis en architectuur. Ook de gevarieerde keuken, diverse nationale parken en vreemde rotsformaties hebben hun plekje in jouw reisgids dubbel en dik verdiend.

Masada

Uitzicht vanop de top van fort Masada Foto: LLA

Met een prachtig uitzicht op de Dode Zee en zelfs buurland Jordanië is een bezoekje aan Masada niet alleen voor de echte cultuurliefhebbers een hoogtepunt. Ook de meer avontuurlijke reizigers komen aan hun trekken. Je kan met een kabellift de 400 meter hoge rots trotseren of, als je nog wat spieren wil trainen, het zogenaamde slangenpad nemen. Dit kronkelende pad brengt je in een uur naar boven en confronteert je met de bloederige geschiedenis van dit eeuwenoude fort.

Ein Gedi

Foto: LLA

Amper enkele kilometers verder komt je terecht in Ein Gedi. Op deze plaats tref je niet alleen een kibboets aan, een collectieve landbouwnederzetting die je wel vaker in Israël zal vinden, maar ook een prachtig natuurpark. Het landschap is heuvelachtig en in de blakende zon kunnen de rotsen bijzonder heet worden. Gelukkig zijn er verschillende watervallen, zoals David, om even af te koelen.

Heilige Grafkerk

Foto: LLA

In de oude stad van Jeruzalem moet je al heel hard zoeken om niet met Unesco werelderfgoed geconfronteerd te worden. Natuurlijk heb je de drukbezochte Klaagmuur, waar je een boodschap kan achterlaten maar de Heilige Grafkerk (of Verrijzeniskerk of zelfs de Kerk van de Wederopstanding) is minstens zo impressionant. En dat begint al bij het binnenkomen. Daar stuit je meteen op de graftombe waarin zich het graf van Christus zou bevinden. Wat verder ligt de steen van de balseming, waar zoals het woord het zegt, het lichaam van jezus zou gebalsemd zijn.

Rosh HaNikra

Foto: LLA

Helemaal in het noorden van Israël, op de grens met Libanon liggen de groten van Rosh HaNikra. Daal af met een kabellift om daarna meteen geconfronteerd te worden met de Middellandse Zee. Bij het binnenkomen word je eerst getrakteerd op een korte documentaire (nou, trakteren, je moet wel degelijk een ticketje kopen). Daarna kan je eigenhandig het grottencomplex verkennen, waarbij het water ongenadig hard tegen de rotsen beukt.