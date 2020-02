Tien jaar na zijn dood: privécollectie Alexander McQueen onder de hamer

Modeliefhebbers met een serieus zakcentje opzij: RR Auction veilt stuks van Brits ontwerper Alexander McQueen, die stierf op 11 februari 2010. Geïnteresseerden kunnen bieden op 72 ontwerpen uit de collecties van het modehuis, waaronder enkele heel iconische items.

Tussen de stuks zitten onder meer een broek en rokken in het rode ruitjespatroon, die het punky kantje van de designer beklemtoonden, maar ook privé-items zoals fotoboeken van het werk backstage, schetsen en kunst. Bieden? Dat kan vanaf 200 dollar (185 euro). Een militair jasje met asymmetrische vorm en barokke borduursels uit de herfst- en wintercollectie van 1996 zou zo’n 20.000 dollar (18.535 euro) in het laatje moeten brengen. “Je kunt een uniek stukje modegeschiedenis in huis halen”, zegt Bobby Livingston bij RR Auction.

Foto: ISOPIX

Meer nieuwtjes over McQueen: Sarah Burton, momenteel creatief directeur bij het label, maakte onlangs bekend dat ze van plan is om oude stof van het modehuis te doneren aan modestudenten .

Kate Middleton

En op 11 februari zelf verscheen Kate Middleton in een marineblauw ensemble van McQueen in het openbaar. Zij was en is nog steeds grote fan van de man zijn werk en eerde hem op haar eigen manier. De hertogin van Cambridge haar trouwjurk ut 2011 was ook ontworpen door hetzelfde modehuis.

Groot verlies

Alexander McQueen kwam in 2009 om het leven door zelfmoord, negen dagen nadat zijn moeder overleed aan kanker. Zijn overlijden wordt gezien als een groot verlies van talent in de modewereld.

Wie vragen heeft rond zelfdoding kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be