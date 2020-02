1.841 leerlingen uit Hasseltse scholen genieten van boeiende wetenschapsshows

Hasselt-Centrum

Hasselt - Technopolis trekt ook dit schooljaar op tournee doorheen Vlaanderen met een reeks boeiende wetenschapsshows voor scholen! Op het programma staan 3 shows met als thema’s lucht, gassen en druk. Deze werden ontwikkeld op maat van respectievelijk kleuters, leerlingen van het 1e tot het 3e leerjaar en leerlingen van het 4e tot het 6e leerjaar. Daarnaast sluiten ze ook aan bij de eindtermen. De shows worden gegeven door volleerde edutainers: rasechte showbeesten met een wetenschapsknobbel!

Hogeschool PXL en de dienst Onderwijs van Stad Hasselt stelden zich samen kandidaat om ‘Technopolis on Tour’ naar Hasselt te brengen. “Maar liefst 1.841 kleuters en leerlingen lager onderwijs uit Hasselt kunnen deze week op campus Vilderstraat komen genieten van deze shows”, aldus Habib El Ouakili, schepen van onderwijs van de Stad Hasselt.

Het doel van Technopolis on Tour is om STEM populairder te maken bij kinderen en jongeren. “Het zal niet de laatste keer zijn dat Hogeschool PXL en Technopolis de handen in elkaar slaan”, volgens Ben Lambrechts, algemeen directeur van Hogeschool PXL. “We zetten als hogeschool volop in op wetenschapspopularisering en ons Young & Strong netwerk.”

“Volgend jaar zullen er ook zullen er ook sessies worden aangeboden voor het secundair onderwijs", besluit Chantal Torbeyns van PXL-Congress.