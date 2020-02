GSM-rekening van Maaseikse leeggemaakt via Instagramaccount

Maaseik -

Een Maaseikse vrouw heeft donderdag bij de politie klacht ingediend omdat ze via een westrijd op Instagram was opgelicht. De hackers waren aan het gsm-nummer van het slachtoffer gekomen toen zij een van de ontvangen codes in een wedstrijd had teruggestuurd. Op die manier werd het slachtoffer opgelicht op haar gsm-rekening.