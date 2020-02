De nieuwe Miss Duitsland is een moeder van 35 en Naomi Campbell mag op haar vijftigste nog modeshows openen en afsluiten. De vergrijzing heeft haar effect op het schoonheidsideaal.

Afgelopen weekend werd de 35-jarige Leonie von Hase verkozen tot Miss Germany. Het was een moment van primeurs. Ze was de oudste van alle deelneemsters en het was de eerste keer dat een moeder de schoonheidswedstrijd ...