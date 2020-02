Beroemde acteur Hugh Jackman steekt gepest jongetje (9) een hart onder de riem

Een Australische moeder filmde afgelopen week hoe Quaden, haar zoontje met dwerggroei (9) tot wanhoop wordt gedreven omdat hij bijna dagelijks gepest wordt. Nadat de radeloze moeder de vreselijke realiteit deelde in een hartverscheurende video, ging Quaden de wereld rond. Ook Australisch acteur Hugh Jackman, bekend van The Greatest Showman en Wolverine, had een boodschap voor de jongen.